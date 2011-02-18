Янукович собирается в гости к Фиделю Кастро

В мае этого года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует совершить визит на Кубу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время встречи главы Украинского государства с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом ПАРРИЛЬЯ.

“Мне приятно отметить возобновление украинско-кубинского политического диалога на высшем уровне”, - подчеркнул Президент Украины.

При этом он высоко оценил значение визита главы кубинского внешнеполитического ведомства в этом процессе.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил уверенность, что его запланированный визит на Кубу в мае 2011 года также является свидетельством того, что стороны стремятся к углублению и активизации двусторонних отношений.

«Надеюсь, что этот визит выведет украинско-кубинские отношения на качественно новый уровень, в частности, в торгово-экономической, а также в культурно-гуманитарной сферах», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.