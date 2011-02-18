НУ предлагает установить мораторий на закрытие украиноязычных школ

Сегодня «Наша Украина» внесет на рассмотрение Верховной Рады постановление о моратории на закрытие украиноязычных школ и призывает поддержать такое решение все политические и общественные силы страны.

Об этом заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, законодательная инициатива имеет целью прекратить незаконное закрытие школ с украинским языком, в частности в Донецкой и Луганской областях, которое «вопреки воле учителей, учеников и их родителей инициировала местная власть при попустительстве министра-украинофоба Дмитрия ТАБАЧНИКА».

«Особое ударение делаем на ситуации в регионах, где количество украиноязычных школ и так не удовлетворяет реальным потребностям украинцев и их значительно меньше по сравнению с русскоязычными», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Он привел пример по Донецку, где из 150 школ обучение полностью на украинском языке ведется только в 18, в то же время там хотят ликвидировать три украиноязычные школы.

Глава политсовета партии назвал диким и поразительным то, что в независимой Украине граждане должны голодать или угрожать самосожжениями, чтобы отстоять свое конституционное право на получение образования на государственном языке. «Какие-либо оправдания властью закрытия этих школ недостатком бюджетного финансирования, на фоне более чем 40% роста расходов в госбюджете 2011 года на обслуживание органов центральной власти, не могут быть приняты», - подчеркнул он

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, проблема в то же время более широка: «закрытие какой-либо украинской школы для министра образования должно быть чем-то подобным взрывам в Макеевке для министра внутренних дел».

«Если мы затрагиваем вопрос закрытия школ, то мы говорим о будущем наших детей и вообще о конкурентоспособности Украины в будущем. В действительности за этой ситуацией стоит очень простой выбор – или дети шахтеров в этом конкретном случае будут иметь будущее и европейское образование, или, не имея учебников ни по украинскому, ни по английскому языку, будут обречены стать рабсилой для владельцев тех же предприятий, которые пришли к власти и делают вид, что они занимаются образованием», - подвел итог В.НАЛИВАЙЧЕНКО.