Кравчуку в Секретариате недостает бутербродов с колбасой

Член рабочей группы по урегулированию кризиса Леонид Кравчук считает, что решение о досрочных выборах должно приниматься при участии спикера Александра Мороза.

"Надо чтобы договорились президент и глава Верховной Рады. Они должны сесть и договориться", - отметил Кравчук в интервью 5 каналу, показанному в воскресенье.

На вопрос, не достаточно ли договоренностей президента и премьер-министра он ответил, что "речь идет о досрочных выборах парламента, а не правительства".

"Я не вижу смысла в том, что от этого отстранен Мороз. Он отстранен только потому, что на него обиделся Ющенко, больше причин нет никаких", - считает Кравчук.

"Когда ставится вопрос, чтобы Верховная Рада рассмотрела возможные наработанные документы, то без Мороза никто их не рассмотрит", - убежден он.

"Выход один. И рабочая группа его не найдет. Выход может найти только президент, премьер и Верховная Рада", - указал политик.

Он также высказал убеждение, что Партия регионов не пойдет на переизбрание главы Верховной Рады.

"Я не член Партии регионов, но убежден, что они на это не пойдут. Они в одной коалиции с Морозом, и там руководство партии не являются экстремистами, и не могут поступить по отношению к человеку так, как хотелось бы на революционной волне", - считает Кравчук.

Он также высказал убеждение, что Совет нацбезопасности и обороны не может принять решения об отставке правительства.

"СНБО может рассматривать любой вопрос, но принимать решение об отставке правительства он права не имеет", - отметил он, подчеркнув, что СНБО является координирующим органом, а решения вводятся в силу только указом президента.

Комментируя ситуацию внутри рабочей группы, Кравчук отметил, что ее участники - "люди опытные и не позволяют себе грубых выпадов друг против друга, хотя эмоции есть".

По его словам, во время переговоров в Секретариате президента подают чай и печенье. "В правительстве, кроме печенья, были бутерброды с колбасой, в администрации бутербродов нет. Я попробую задать им вопрос, или у них средств очень мало, или они демонстрируют определенную вежливость по отношению к бутерброду", - отметил он.

Украинская правда