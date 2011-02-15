В Украине растет число безработных

В Украине количество официально зарегистрированных безработных в январе 2011 года увеличилось на 7,5%, или на 40,7 тыс. человек, - до 585,6 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, в январе 2011 года количество безработных увеличилось на 11,2%, или на 68,9 тыс. человек, по сравнению с январем 2010 года.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 февраля 2011 года составил 2,1% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. больше, чем на 1 января.

Количество безработных, которые на 1 февраля т.г. получали пособие по безработице, составило 447,9 тыс. человек, что на 8,9%, или на 36,6 тыс. человек, больше по сравнению с данными на 1 января.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 февраля составила 814,02 грн.