«Образование на родном языке: желание гражданина или обязанность государства?» - заседание ЦСКП

16 февраля в 18.30 в Киеве, в гостинице «Премьер-Палас» (бул. Шевченко/ул. Пушкинская, 5-7/29, Софиевский гранд-холл) состоится заседание Центра социально-консервативной политики (ЦСКП, Украина) на тему: «Образование на родном языке: желание гражданина или обязанность государства?»

В обсуждении примут участие: депутат Верховной Рады Украины Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО; директор Открытой педагогической школы Сергей ВЕТРОВ; директор Института глобальных экономических и энергетических стратегий Юрий НЕРУБАЙ; директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ; руководитель социологической компании R&B Евгений КОПАТЬКО; президент ЦСКП (Украина) Юрий ЛИПЧЕВСКИЙ и др.

Приглашаются представители СМИ.

Аккредитация на месте события.

Дополнительная информация по тел.: (091) 911-88-36.

Контактное лицо Ольга КРАВЧЕНКО.