Нардеп предлагает вычистить из пенсионной реформы кастовый подход

Народный депутат, член политсовета партии «Наша Украина» Николай КУЛЬЧИНСКИЙ призывает доработать правительственный проект пенсионной реформы с учетом результатов парламентских слушаний и широкого общественного обсуждения.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», депутат убежден, что действующая система пенсионного обеспечения нуждается в безотлагательном реформировании.

По его словам, не нужно ограничиваться только введением накопительной системы, результат которой будет получен через многие годы, и большинство из 12 миллионов нынешних украинских пенсионеров не смогут ею воспользоваться.

Н.КУЛЬЧИНСКИЙ считает, что нужно, прежде всего, навести порядок в солидарной системе, которая сегодня вызывает сетования большинства пенсионеров.

«Существующая солидарная система является дискриминационной по отношению к большинству граждан Украины и имеет ярко выраженный кастовый характер. Эта система является образцом социальной несправедливости и отображает унизительное отношение власти к людям, которые своим трудом развивали нашу страну. К сожалению, правительственный проект пенсионной реформы не решает этой проблемы», - отметил народный депутат.

Н.КУЛЬЧИНСКИЙ напомнил, что власть предлагает сохранить порядок начисления пенсий, при котором чиновникам и спецпенсионерам пенсия начисляется на основе заработной платы за последний месяц работы, а всем остальным – за 60 месяцев. К тому же, чиновников перед выходом на пенсию часто фиктивно повышают по службе, таким образом, искусственно увеличивая им пенсии. По его словам, это создает почву для коррупции. В результате 8,5 миллиона «обычных» граждан и в дальнейшем будут получать пенсии на минимальном уровне, тогда как «избранные» пенсионеры – в десятки раз больше, даже если будут иметь меньший страховой стаж и осуществляли меньше отчислений в Пенсионный фонд.

«Условия начисления пенсий должны быть равными. Реформа должна обеспечить справедливое отношение ко всем пенсионерам», - подчеркнул народный депутат.

По убеждению Н.КУЛЬЧИНСКОГО, любая реформа не будет успешной без общественной поддержки.