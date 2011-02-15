Янукович зажег поминальную свечу

Президент почтил память погибших афганцев

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Харькове посетил Мемориальный комплекс погибшим в Афганистане, где возложил цветы к памятнику. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, память погибших воинов В.ЯНУКОВИЧ и присутствующие почтили минутой молчание. Архиепископ Изюмский, викарий Харьковской епархии УПЦ АНУФРИЙ отправил заупокойную литию. После завершения церемонии глава государства посетил Храм иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», где зажег поминальную свечу. Архиепископ АНУФРИЙ вручил В.ЯНУКОВИЧУ Озерянскую икону Божьей Матери – покровительницы Слобожанщины. Президент подарил архиепископу «Историю православия». Участие в мероприятии приняли представители Харьковской облгосадминистрации, городской власти, ветераны-афганцы, матери погибших в Афганистане воинов.

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