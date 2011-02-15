Литвин: «Восточное партнерство» уже нуждается в реанимации

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что во время председательствования в 2012 году Польши в Европейском Союзе инициатива ЕС «Восточное партнерство» будет иметь практическую реализацию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня во время заседания Межпарламентской ассамблеи Украины и Республики Польша.

«По моему глубокому убеждению, становление «Восточного партнерства» явно затянулось. Создается впечатление, что поменяли политику соседства на «Восточное партнерство» для того, чтобы выработать определенную форму отстойника для государств, географически, ментально относящихся к Европе, в первую очередь, я имею в виду Украину», - сказал председатель ВР.

По его словам, Украина согласилась принимать участие в «Восточном партнерстве», рассматривая его как добавленную стоимость к своим двусторонним контактам с Европейским Союзом.

В то же время, по словам В.ЛИТВИНА, «Восточное партнерство» уже нуждается в реанимации, даже не начав работу. «Мы надеемся и рассчитываем, что в процессе польского председательствования в Европейском Союзе этот проект начнет работать», - сказал спикер.

Председатель ВР заверил, что украинский парламент заинтересован, чтобы как можно скорее заработала парламентская составляющая «Восточного партнерства».