Литвин просит Азарова, чтобы министры в пятницу не уехали в командировку

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ письмо с просьбой, чтобы во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде присутствовали все члены Кабинета министров во главе с самим премьером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, в письме отмечается, что, в соответствии с законом о Кабинете министров Украины и законом о Регламенте Верховной Рады, во время Часа вопросов к правительству в сессионном зале должны присутствовать все члены Кабмина во главе с премьер-министром, за исключением тех, которые официально находятся в командировках.

По словам В.ЛИТВИНА, он попросил, «чтобы не присылали заместителей (министров), и чтобы все внезапно в пятницу не ехали в командировку, особенно общаться с народом».

Он подчеркнул, что два часа в месяц правительство могло бы общаться с парламентом.

«Мы все делаем одно дело, исходя из того, что могут быть разные взгляды на тот или другой вопрос», - подчеркнул В.ЛИТВИН.