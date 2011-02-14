Литвин заметил, кто больше всех критикует пенсионную реформу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что для достижения консенсуса вокруг пенсионной реформы можно было бы снять положение о повышении пенсионного возраста для женщин.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в воскресенье.

"Давайте к этому проекту подойдем взвешенно и критически. Возможно, мы из этого проекта изымем то, что вызывает острые возражения и примем то, что будет поддержано людьми", - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, самая большая критика касается положения о повышении пенсионного возраста для женщин. "Давайте мы эту проблему отложим, но повысим пенсионный возраст для государственных служащих, для некоторых других категорий, которые в 30 лет выходят на пенсию", - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР считает, что в вопросе повышения пенсионного возраста для женщин нужно проанализировать уровень заработных плат, продолжительность жизни и другие социальные аспекты, и только с учетом их результатов принимать решение относительно пенсионного возраста.

Кроме того, прибавил В.ЛИТВИН, необходимо будет решить проблему трудоустройства молодежи в случае увеличения пенсионного возраста.

"Всех загнать на проведение пенсионного возраста - вызвать ожесточение у людей", - отметил спикер.

При этом, по его слова, больше всего против принятия пенсионной реформы выступают те, кто в настоящее время имеют высокую пенсию.

"Я иногда думаю, что те, кто тотально критикует, хочет, чтобы данный закон не зацепил их, а именно в части, что у них будут пенсии от 20 и до 50 тыс. грн.", - сказал председатель ВР.

В.ЛИТВИН также убежден, что если бы хотели принять пенсионную реформу без обсуждения, то давно бы уже это сделали.

"Если бы было желание протолкнуть данный закон через парламент, то можно было бы закрыть глаза, закрыть уши, пока общество не перекричит", - прибавил он.