«Криминальный сленг» Януковича оказался давним еврейским словом?

Народный депутат от НУНС Геннадий Москаль рассказал, что слово "шлепер", которое употребил президент Виктор Янукович, известно не только в криминальной среде, но и очень распространено среди еврейского общества, передает ТСН.

"Поскольку я родился в Черновцах, то это слово мне знакомо. Шлёпер - это еврей, который не следует традицям не пить, не курить, ведет себя не как другие евреи общества. Евреев здесь воспринимают как трудолюбивых, хороших врачей. А шлепер - исключение. Еврей, который не удался. По-русски - это "разгильдяи", - рассказал Москаль.

Он считает, что трактовать это слово как "вагонный вор" (из криминального сленга; именно так его интерпретировали журналисты) было бы ошибкой.

"Шлёпер - старое еврейское выражение. Спросите кого хотите на Буковине. Здесь это часто используют. Даже в украинских селах говорят: "И, это уже шлёпер! Не хозяин. Спился и сгулялся", - заметил Москаль.

Его мысль поддержала президент общественной организации "Украинский независимый совет еврейских женщин" Элеонора Гройсман.

"Отмечу, что это слово широко распространено и в некриминальной среде. Еврейские бабушки, которые традиционно разговаривают на идиш, обращались к своим детям и внукам, если те не следили за собой, за своим внешним видом и внутренним состоянием : "Что ты ходишь как шлеперы"? В еврейской среде Украины это слово часто употребляли в значении "неаккуратный, расхлябанный, неорганизованный, небрежно одетый", - объяснила Гройсман.

Напомним, президент Виктор Янукович на расширенном заседании Комитета по экономическим реформам в Херсоне сравнил своих предшественников со "шлеперами". В словаре воровского жаргона это слово трактуется как "вагонный вор", то есть тот, кто обворовывает пассажиров в поездах.