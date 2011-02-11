Конфликтом вокруг мэра киевлян отвлекают от повышения тарифов?

Депутаты Киевсовета Валерий КАРПУНЦОВ (Блок Виталия Кличко) и Александр БРИГИНЕЦ (Блок Юлии Тимошенко) не прогнозируют отставки Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО путем объявления ему недоверия депутатами городского совета и считают, что следующие выборы Киевского городского председателя состоятся не ранее 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутаты сказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Думаю, что выборы не будут раньше 2012 года. Мой прогноз, что выборы мэра будут одновременно с выборами в Верховную Раду, и именно выборы мэра будут мобилизационной частью выборов для Верховной Рады в Киеве для провластной команды”, - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По его мнению, от провластной команды на должность мэра столицы будет баллотироваться не председатель КГГА Александр ПОПОВ, а уже другой кандидат.

А.БРИГИНЕЦ убежден, что с 2006 года сформирована “четкая команда ЧЕРНОВЕЦКОГО и Партии регионов”.

“Любые изменения могут происходить сегодня в этом составе. Я бы сказал, что принципиально ни для кого конкретно, по-видимому, ни для самого ЧЕРНОВЕЦКОГО, уже не суть важно, у кого будет какая должность... Решения принимаются вне ПОПОВА и вне ЧЕРНОВЕЦКОГО, и сегодня для Киева важнейшая проблема – поиски того человека и того флага, а это касается и партии власти в том числе, который бы смог взять на себя ответственность за ситуацию в Киеве”, - считает А.БРИГИНЕЦ.

По его мнению, в ближайшее время во власти столицы все будет оставаться так, как и было в последний год, а конфликт вокруг Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО был вызван с целью отвлечь киевлян от повышения коммунальных тарифов.

“Сегодня вместо того, чтобы протестовать против повышения этих всех коммунальных тарифов и существующих проблем, народ обсуждает, вернулся ЧЕРНОВЕЦКИЙ или нет, что он будет делать и как делать. Я сегодня рассматриваю эту ситуацию как определенное отвлечение киевлян от реальных проблем. И то, что АЗАРОВ неожиданно, с тысячного раза обратил внимание на вопрос журналиста, где же ЧЕРНОВЕЦКИЙ, и “вылил” в отношении ЧЕРНОВЕЦКОГО целый поток эмоций, а затем через несколько дней забрал их назад, говорит о том, что это часть внутренней борьбы, которая происходит вокруг того, кто будет полноправным хозяином Киева после смены власти, которую мы ожидаем через год”, - сказал А.БРИГИНЕЦ.

В.КАРПУНЦОВ считает, что появление Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО подтвердило то, что “были реальные планы по его отстранению от должности мэра и по плану - предоставление полномочий городского председателя, скорее всего, Олесю ДОВГОМУ”. Депутат убежден, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ приехал “договариваться”.

Представитель Блока Кличко отметил, что для Партии регионов сейчас ситуация в Киеве стабильная: “Была полностью деморализована команда ЧЕРНОВЕЦКОГО, которая сейчас полностью находится в фарватере партии власти. Есть ПОПОВ, который имеет полномочия, уже разделенные... Есть ДОВГИЙ, который сейчас четко в фарватере Партии регионов с помощью различных рычагов. Есть стабильное большинство, которое голосует”.

В то же время, считает В.КАРПУНЦОВ, существует необходимость поднять рейтинг А.ПОПОВА к следующим выборам городского председателя, а Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ может этому помешать.

“У нас экстрадируют ЕВЛАХА (УНИАН: в январе в ФРГ был задержан председатель Земельной комиссии Киевсовета Алексей ЕВЛАХ. СБУ осуществляет экстрадицию депутата Киевсовета. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса). Он занимался протоколом, то есть, своей подписью удостоверял проект решения, который голосовала комиссия. Но по чьему заказу этот сделано, кто стоит за заказом того или иного земельного участка, я думаю, что Алексей Юрьевич знает. А эти ответы неприятны для команды ЧЕРНОВЕЦКОГО, но они приятны для команды Партии регионов. Они поднимут ее рейтинг, потому что речь идет о возвращении имущества общине Киева”, - заявил В.КАРПУНЦОВ.

В то же время, убежден депутат, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ может заявить, что его преследуют, а это власти невыгодно. “Я думаю, этим ЧЕРНОВЕЦКИЙ шантажирует власть и просит не открывать карты по уголовным делам, а также не забирать имущество общины, что начала делать команда ПОПОВА”, - сказал он.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ “не даст Олесю ДОВГОМУ сейчас быть мэром. Именно он не даст. Это мое мнение”, - подчеркнул В.КАРПУНЦОВ.

По словам депутата, во время интервью “5 каналу” Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что будет советоваться со своей фракцией относительно своей отставки. ”То есть, он показывает публично, что он не отвергает и такого варианта. Это еще один его козырь”, - отметил В.КАРПУНЦОВ, имея в виду, в частности, необходимость в таком случае проводить в ближайшее время перевыборы мэра, чего Партия регионов не хочет.