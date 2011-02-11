Литвин: ВР снимет с рассмотрения Жилищный и Трудовой кодексы

Литвин заявляет, что на будущей неделе Верховная Рада снимет с рассмотрения проект Жилищного кодекса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что на будущей неделе парламент снимет с рассмотрения проект Жилищного кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Он сказал: “Я исхожу из того, что Верховная Рада на этой неделе (речь идет о пленарной неделе 15-18 февраля – УНИАН) примет решение о снятии с рассмотрения Жилищного кодекса с тем, чтобы не давать основания для возмущений на пустом месте, чтобы было меньше поводов для политического противостояния, для того чтобы более придирчивой была в этом плане работа тех, кто имеет причастность к соответствующей инициативе”.

При этом председатель парламента отметил, что “то же касается и Трудового кодекса, который является долгоиграющим законопроектом, он находится в стенах Верховной Рады с 2003 года”.

По мнению В.ЛИТВИНА, необходимо поручить профильному комитету провести открытые комитетские слушания относительно проекта Трудового кодекса с приглашением “всех сторон этого процесса”.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что таким образом “мы снимем поводы для противостояния как минимум двух вопросов”.

Однако, по его словам, политики найдут другие поводы для политических противостояний.