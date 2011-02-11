Шуфрича могут назначить губернатором в Ивано-Франковск

Экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич может возглавить Ивано-Франковскую область.

По некоторым данным, его кандидатуру лоббирует вице-премьер Андрей Клюев, сообщает Украинская правда со ссылкой на "Фокус".

Нынешний глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Иван Вышиванюк якобы не устраивает Банковую своей низкой популярностью в регионе. В планах администрации президента - назначение Вышиванюка на альтернативную должность, например, посла в одну из стран. Эту информацию подтвердил также источник в Партии регионов.

"Шуфрич может пойти на Франковск. Его активно лоббирует Клюев. Однако этот пока вопрос не решен, так как глава администрации президента Сергей Левочкин выступает против", - сообщил источник.

Известно, что увольнение Шуфрича из правительства произошло как раз по инициативе Левочкина. Открыто враждовать они стали после того, как подрались в кулуарах партийного штаба (кинотеатра Зоряный) в 2010 году.

Ранее сообщалось о вероятных назначениях Шуфрича губернатором Черкасской или Одесской областей.