Томенко предлагает Черновецкому оформить инвалидность

Киевскому городскому голове Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ удалось “прошантажировать” власть возможными досрочными выборами в столице.

Такое мнение высказал заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО, комментируя ситуацию, сложившуюся в последнее время вокруг Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

По словам Н.ТОМЕНКО, “вполне очевидно, что Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ удалось прошантажировать власть возможными досрочными выборами в столице в случае его отставки, а поэтому в ближайшее время следует ожидать уменьшение внимания правоохранительных органов к фактам хищения Киева “молодой командой” ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

В то же время, по мнению Н.ТОМЕНКО, “самое грустное в этой истории - то, что Киев становится заложником специальных отношений власти и Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО”. Вице-спикер напомнил, что “в свое время Президент Виктор ЮЩЕНКО всячески покрывал действия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, а теперь команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА вынуждена прикрывать действия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, поскольку боится досрочных выборов”.

Поэтому, считает вице-спикер, в сложившейся ситуации есть три варианта законно предусмотренных действий.

“Первый. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен добросовестно выполнять обязанности Киевского городского головы, которые предусматривают ежедневную работу, ведение сессий Киевсовета, прием граждан и прочее, что, как мы понимаем, в принципе невозможно”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Рассматривая второй вариант, Н.ТОМЕНКО сказал: “Учитывая то, что за последний год почти полгода ЧЕРНОВЕЦКИЙ либо лечился, либо отдыхал, то, согласно трудовому законодательству, ему нужно оформить инвалидность со всеми соответствующими последствиями, поскольку он не способен в полной мере исполнять свои обязанности”.

И третий вариант, по его словам, - “Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ написать заявление, а власти обеспечить проведение досрочных выборов в столице”.

В то же время, по словам Н.ТОМЕНКО, «при любых обстоятельствах очевидно одно: как бы не действовал ЧЕРНОВЕЦКИЙ, приговор ему вынесли киевляне».

Он напомнил, что, согласно последним социологическим исследованиям, “около 90% киевлян оценивают деятельность своего мэра либо крайне негативно, либо относительно негативно и не доверяют ему как должностному лицу”.