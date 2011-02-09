Глава Тернопольского облсовета ручается за руководителя "Тризуба"

Председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА обратился в Генпрокуратуру Украины с ходатайством о взятии под личную поруку задержанного руководителя местного «Тризуба» Василия ЛАБАЙЧУКА. Также аналогичное ходатайство он направил министру внутренних дел Украины, прокурору Запорожья и следователю Октябрьского районного отдела милиции в Запорожье. «Я, как председатель Тернопольского областного совета, ручаюсь за надлежащее поведение и явку ЛАБАЙЧУКА Василия Ивановича по вызову в органы дознания, досудебного следствия или в суд по первому о том требованию», – говорится в ходатайстве.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции А.КАЙДА выразил убеждение, что в Украине стремительно нарастают репрессии против оппонентов действующей власти, «а суды становятся средством политических преследований украинских патриотов».

«В кабинетах следователей побывали уже сотни украинцев – интеллигенция, писатели, журналисты, историки и преподаватели, которые выражают свое несогласие с действиями власти. Милиция инициирует массовое привлечение к уголовной ответственности участников акций протеста, митингов против ТАБАЧНИКА, Налогового кодекса и против возрождения политики сталинизма в Украине. И эти грязные дела прикрываются «борьбой с терроризмом», – сказал А.КАЙДА.

По его словам, вместе с председателями советов Львовской и Ивано-Франковской областей, сразу после заседания Совета регионов, он уже обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием освободить всех задержанных за политические убеждения политзаключенных, среди которых Юрий ГУДЫМЕНКО, Эдуард АНДРЮЩЕНКО, Филипп ТАРАН, Василий ЛАБАЙЧУК, Роман ХМАРА, Сергей БОРИСЕНКО, Алексей ЗАНУДА, Виталий ВИШНЮК, Василий АБРАМИВ, Юрий ПОНОМАРЕНКО, Анатолий ОНУФРИЙЧУК.

А.КАЙДА добавил, что председатели советов Львовской и Ивано-Франковской областей также обращаются с ходатайством о взятии под личную поруку еще одного задержанного – «свободовца» Юрия ГУДЫМЕНКО.