От Януковича будут требовать немедленных перевыборов мэра Киева

Киев превращается в депрессивный город, пока Партия регионов и мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ “играются во взаимный шантаж”.

Об этом заявил лидер общественного объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК, сообщает его пресс-служба.

«Появление ЧЕРНОВЕЦКОГО в Украине говорит о том, что взаимный шантаж между Партией регионов и «мэром всех киевлян» достиг апогея. С одной стороны, ЧЕРНОВЕЦКИЙ угрожает «регионалам» отставкой и перевыборами, с другой - ПР угрожает ему «тюрьмой», а теперь еще и законопроектом Кабмина, в котором исключен пункт об обязательных перевыборах мэра в случае его отставки, поддержанным 2/3 (состава) Киевсовета», - отметил З.ШКИРЯК.

По его мнению, сегодня уже не важно, где находится Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Я думаю, что персона ЧЕРНОВЕЦКОГО уже немногих интересует. Скорее, это ностальгия и желание еще разик посмотреть на эпатажного мэра, не более того. Сегодня важен вопрос, что будет со столицей и кто должен ответить за то, что из процветающего мегаполиса за последние годы разворованный Киев стал разменной монетой в интригах горе-политиков», - подчеркнул З.ШКИРЯК.

Он отметил, что киевляне лишены возможности влиять на процессы, происходящие в столице.

“С одной стороны, городом правит «наместник», полностью управляемый Банковой, с другой - есть мэр, который игнорирует свои обязанности. Есть еще Киевсовет, который стал «карманным» органом “регионалов” и полностью отстранился от защиты интересов киевлян», - заявил З.ШКИРЯК.

Он уверен, что единственным выходом из политической коллизии, созданной в Киеве, являются досрочные выборы мэра и Киевсовета. Иначе, предостерегает лидер ОО «Новый Киев», столицу ожидает хронический кризис власти, а после него произойдет социально-экономический взрыв.

«Последствия политической борьбы в Киеве жители столицы ощущают уже сегодня: повышаются тарифы на ЖКУ, ежедневно растут цены на продукты питания, бензин и т.д. Растет стоимость проезда в транспорте, увеличилось количество безработных, покупательная способность населения достигла критически низкого уровня. Пока идет война за власть, Киев постепенно превращается в депрессивный город», - уверен З.ШКИРЯК.

По его словам, согласно нормам Конституции, выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета должны состояться одновременно - в мае 2012 года.

“Все недавние заявления Минюста о возможном продлении полномочий Киевсовета и мэра до 2014 года - это сознательная манипуляция общественным мнением», - заявил лидер «Нового Киева».

З.ШКИРЯК выразил опасение, что даже за полтора года жизни “в условиях продолжающегося тотального «дерибана» столичных активов, при абсолютно мизерном бюджете, Киев до 2012 года может превратиться в «многоэтажную пустыню».

В связи с этим, по его словам, ОО «Новый Киев» будет требовать от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Верховной Рады немедленно провести перевыборы мэра Киева и Киевсовета.