Прокуроры требуют судить Берлускони за связь с несовершеннолетней

Миланская прокуратура направила в суд ходатайство о начале разбирательства против премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ. Об этом сообщает Agence France-Presse. 74-летнего политика подозревают в интимной связи с несовершеннолетней танцовщицей из Марокко.

В документах, представленных в суд 9 февраля, прокуроры настаивают на том, чтобы процесс над премьером начался немедленно. Ходатайство прокуратуры означает, что у следствия есть достаточно документов для предъявления обвинений против премьера и начала судебного процесса в ускоренном порядке, передает Лента.ру. Теперь у суда, возглавляемого судьей Кристиной ди ЧЕНСО (Cristina Di Censo), есть пять дней на то, чтобы проверить материалы прокуратуры и постановить, достаточно ли оснований для начала разбирательства.

В случае, если суд согласиться с доводами прокуроров, процесс над премьер-министром Италии может начаться уже в ближайшие месяцы.

Следует отметить, что суду также придется решить, достаточно ли у него полномочий для рассмотрения дела премьер-министра страны. Защита С.БЕРЛУСКОНИ утверждает, что итальянского премьера вправе судить только специальный судебный орган для членов парламента.

Адвокат премьера Никколо ГЕДИНИ (Niccolo Ghedini) уже заявил, что оспорит постановление миланского суда, если тот решит взяться за дело С.БЕРЛУСКОНИ. В таком случае вопрос будет вынесен на рассмотрение Палаты депутатов Италии (нижней палаты парламента страны), где большинство удерживает партия Берлускони "Народ свободы".

По версии следствия, марокканка Карима ЭЛЬ-МАРУГ (Karima El Mahroug), которой на тот момент было 17 лет, посещала вечеринки на вилле С.БЕРЛУСКОНИ. В один из таких вечеров девушка, также известная как Руби, якобы за деньги вступила с премьером в интимную связь.

Помимо связи с несовершеннолетней С.БЕРЛУСКОНИ грозят обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Премьер якобы пытался надавить на полицейских, которые однажды арестовали марокканку за отсутствие документов.

С.БЕРЛУСКОНИ связь с К.ЭЛЬ-МАРУГ отрицает. Ранее он неоднократно заявлял, что никогда не платил женщинам за секс.

С.БЕРЛУСКОНИ, который отмечал, что является большим ценителем женской красоты, попадает в секс-скандалы не впервые. В мае 2009 года любовницей премьера называли другую несовершеннолетнюю девушку - модель Ноэми ЛЕТИЦИЮ. Продолжения та история не имела. Сообщения в прессе о многочисленных любовницах премьера в конечном итоге привели к развалу его брака с Вароникой ЛАРИО.