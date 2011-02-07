Пирамиды Египта - за колючей проволокой
12:22, 07 февраля 2011Политика
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Турсектор уже не досчитался миллиарда долларов
Из-за протестов в Египте туристов не пускают к самому выдающемуся памятнику - пирамидам Гизы.
Как сообщают «Подробности-ТВ»,посмотреть на гигантские сооружения можно лишь издалека. Их окружил конвой, по периметру выставлены танки и блокпосты. Все это из соображений безопасности - возле пирамид всегда много людей, а поскольку в стране происходя беспорядки - есть риск терактов.
Без работы остались те, кто зарабатывает на туризме. Бедуины даже верблюдов вынуждены отгонять от пирамид.
За две недели протестов туристический сектор Египта не досчитался миллиарда долларов.
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