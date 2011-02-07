Пирамиды Египта - за колючей проволокой

Из-за протестов в Египте туристов не пускают к самому выдающемуся памятнику - пирамидам Гизы.

Как сообщают «Подробности-ТВ»,посмотреть на гигантские сооружения можно лишь издалека. Их окружил конвой, по периметру выставлены танки и блокпосты. Все это из соображений безопасности - возле пирамид всегда много людей, а поскольку в стране происходя беспорядки - есть риск терактов.

Без работы остались те, кто зарабатывает на туризме. Бедуины даже верблюдов вынуждены отгонять от пирамид.

За две недели протестов туристический сектор Египта не досчитался миллиарда долларов.