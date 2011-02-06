Стецькив: Юлия Владимировна сама выстроить альтернативу не в силах

Заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, народный депутат Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что оппозиция должна создать межфракционное объединение для реального противостояния нынешней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в интервью 5-му каналу.

По его словам, ядром такого объединения могла бы стать фракция "БЮТ-Батькивщина" и часть фракции НУ-НС.

При этом, добавил Т.СТЕЦЬКИВ, межфракционное оппозиционное объединение должно выработать единую четкую позицию и альтернативу на каждую псевдореформу власти. "Если на каждый их шаг оппозиция будет отвечать не блокированием, которое неэффективно, и не демаршами - уходами из парламента, которые также неэффективны, а будет отвечать своей альтернативой, то тогда оппозиция на протяжении следующих полутора лет имеет шанс выиграть позиционную борьбу у власти", - сказал он. Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что сейчас блиц-крига уже нет, поскольку в ближайшее время выборы в ВР не состоятся и поэтому вся политическая борьба переводится в оппозиционную позицию.

По его убеждению, такое межфракционное оппозиционное объединение может насчитывать 120 депутатов и приблизительно 40-50 депутатов, которые ситуативно будут к этому присоединяться. "Я точно вижу в рядах такого объединения Анатолия ГРИЦЕНКО, Анатолия МАТВИЕНКО, Вячеслава КИРИЛЕНКО, Николая КАТЕРИНЧУКА, думаю, Арсения ЯЦЕНЮКА и большинство фракции БЮТ, поскольку мне известна позиция лидера БЮТ. Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО - УНИАН) прекрасно понимает, что самостоятельно выстроить альтернативу или выстроить оппозицию в лице "Батькивщины" она не в силах", - сказал он. Кроме того, добавил Т.СТЕЦЬКИВ, существование такого объединения в парламенте будет сигналом для общества, которое поймет, что нужно также объединяться.