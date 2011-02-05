В Харьковской области откроются пять кабинетов «Русскийский мир»

В 2011 году в Харьковской области планируется открыть пять кабинетов «Русский мир».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Генеральный консул Российской Федерации в Харькове Всеволод ФИЛИПП.

По его словам, открытие кабинетов «Русский мир» в районах Харьковской области в 2011 году будет проходить в рамках соответствующей программы.

«В этом году планируется открыть пять таких кабинетов, это кроме того центра, который существует на базе Народной украинской академии», - сказал Генеральный консул.

Он особо отметил, что цель этих кабинетов заключается в том, «чтобы молодежь и преподаватели имели бы возможность не только совершенствовать свои знания в отрасли русского языка, познакомиться поближе с культурой России, но и повысить свой образовательный уровень».

«Дело в том, - отметил В.ФИЛИПП, - что эти кабинеты дают возможность виртуального выхода на библиотеки, а также позволяют воспользоваться энциклопедической и справочной литературой, которая содержится в этих центрах».