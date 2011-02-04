Фирташ считает, что за украинский сланцевый газ будет борьба

ОАО «Газпром» (Российская Федерация) заинтересуется добычей сланцевого газа на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Харькове бизнесмен, собственник Group DF Дмитрий ФИРТАШ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о перспективе добычи сланцевого газа в Украине.

Он подчеркнул, что добыча сланцевого газа – это перспективный проект, поэтому им заинтересуются не только украинские, но и иностранные инвесторы.

«Это хорошая перспектива, и, наверно, за это будет борьба. Я уверен, за это будут участвовать не только украинские, но и иностранные инвесторы, наверное, «Газпрому» будет важно присутствовать», - сказал Д.ФИРТАШ.

«Кто победит, я не знаю, я в этом не участвую», - уточнил бизнесмен.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

В частности, в ноябре 2010 года Минприроды и НАК «Надра Украины» презентовали на выставке и конференции World Shale Gas-2010, которая прошла в США, месторождения сланцевого газа в Украине для привлечения международных инвесторов и партнеров к их изучению и разработке.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.