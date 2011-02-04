Фирташ считает, что за украинский сланцевый газ будет борьба
Добычей заинтересуется Газпром
ОАО «Газпром» (Российская Федерация) заинтересуется добычей сланцевого газа на территории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Харькове бизнесмен, собственник Group DF Дмитрий ФИРТАШ, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о перспективе добычи сланцевого газа в Украине.
Он подчеркнул, что добыча сланцевого газа – это перспективный проект, поэтому им заинтересуются не только украинские, но и иностранные инвесторы.
«Это хорошая перспектива, и, наверно, за это будет борьба. Я уверен, за это будут участвовать не только украинские, но и иностранные инвесторы, наверное, «Газпрому» будет важно присутствовать», - сказал Д.ФИРТАШ.
«Кто победит, я не знаю, я в этом не участвую», - уточнил бизнесмен.
Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.
Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.
Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.
В частности, в ноябре 2010 года Минприроды и НАК «Надра Украины» презентовали на выставке и конференции World Shale Gas-2010, которая прошла в США, месторождения сланцевого газа в Украине для привлечения международных инвесторов и партнеров к их изучению и разработке.
По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.