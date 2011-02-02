Янукович думает, что Лукашенко подставили спецслужбы

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО решился на применение силы к участникам оппозиционного митинга в декабре прошлого года в Минске под воздействием белорусских спецслужб.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал в интервью польским журналистам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он назвал специфической белорусскую ситуацию, отметив, что в действительности никто не сомневался в победе А.ЛУКАШЕНКО на очередных президентских выборах. «Мне казалось, что ЛУКАШЕНКО в последнее время много понял и будет более гибким, например, в отношениях с оппозицией”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Поэтому, по словам Президента Украины, его очень удивил «жесткий разгон» оппозиционного митинга после первого тура выборов в декабре.

«Думаю, что его подставили в этой ситуации собственные спецслужбы. Считаю, если бы он имел возможность повернуть время вспять, то сегодня бы этого не сделал», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.