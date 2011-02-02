Президент ЕНП: украинская власть плохо понимает европейские ценности

“Украинская власть плохо понимает европейские ценности и избрала путь политики силы, которая напоминает времена до Помаранчевой революции”, - говорится в переданном УНИАН заявлении президента Европейской народной партии (ЕНП) Вильфреда МАРТЕНСА относительно отказа украинской власти дать разрешение бывшему премьер-министру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО на поездку в Брюссель по приглашению ЕНП.

«Я очень разочарован решением украинской власти запретить визит Юлии ТИМОШЕНКО в Брюссель, но я также абсолютно не удивлен таким развитием событий, поскольку оно является еще одним подтверждением высказанной ЕНП критики относительно эскалации авторитарной практики действующей администрации”, - подчеркнул В.МАРТЕНС.

Он отметил, что “без предвзятого отношения к следственному процессу, понятно, что украинская власть плохо понимает европейские ценности и избрала путь политики силы, которая напоминает времена до Помаранчевой революции”.

От имени ЕНП В.МАРТЕНС вновь предложил свою полную поддержку и солидарность Ю.ТИМОШЕНКО. “Я ожидаю встречи с ней в ближайшее время”, - подчеркнул президент ЕНП.

Как известно, «Батькивщина» является членом-наблюдателем ЕНП.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура отказала Ю.ТИМОШЕНКО в возможности посетить Брюссель, где она планировала провести ряд встреч, в частности, с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ и руководством ЕНП.

По информации Отдела связей со СМИ Генпрокуратуры, следователь мотивировал свой отказ тем, что на указанное время назначены следственные действия по делу. Кроме того, есть оперативные данные о том, что Ю.ТИМОШЕНКО намерена воспользоваться поездкой за границу, чтобы покинуть Украину и уклониться от следствия, отмечалось в сообщении Генпрокуратуры.