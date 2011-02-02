Карточка Арьева «проголосовала» за изменения в Конституцию над океаном

Народный депутат Владимир АРЬЕВ (фракция НУ-НС) заявляет, что вчера в Верховной Раде произошла фальсификация голосования за внесение изменений в Конституцию Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», В.АРЬЕВ сразу после приземления самолета в аэропорту в Вашингтоне 1 февраля в 23.30 по киевскому времени отметил: «Я в США, с карточкой для голосования».

«Я с карточкой для голосования. А она «проголосовала» за изменения в Конституцию. Буду инициировать внутреннее расследование в Верховной Раде», - отметил депутат.

В.АРЬЕВ заявил, что «такой наглой фальсификации еще не было”, ведь одно дело, когда карточка срабатывает якобы случайно, другое – “карточка вообще в момент голосования находилась в самолете на высоте 10 тысяч метров”.

«Против такой наглости нужно бороться и бороться жестко», - отметил В.АРЬЕВ и добавил, что кроме фото со своей карточкой для голосования, которое он сразу сделал в американском аэропорту, у него есть более 10 свидетелей, в том числе американцы.

«Этот факт возмутил так, что усталость от перелета как рукой сняло. Возмущены все. А этот случай станет самым свежим доказательством «демократии» в Украине, о которой мы здесь будем рассказывать на всех встречах», - подчеркнул В.АРЬЕВ.

1 февраля в 7.00 из аэропорта «Борисполь» в Вашингтон вылетела украинская делегация для встречи с представителями Конгресса и Госдепартамента США.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в Конституцию Украины” относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских голов.

“За” проголосовали 310 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон поддержали 180 депутатов из фракции Партии регионов, 7 – из фракции “БЮТ-Батькивщина”, 41 депутат от НУ-НС, 25 – от КПУ, 20 – от Народной партии и 37 внефракционных депутатов.

Фракция «БЮТ-Батькивщина» исключила из своего состава семерых народных депутатов, которые голосовали за внесение изменений в Конституцию.