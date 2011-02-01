Предложение Хары отменить «упрощенку» - опасная демагогия?

Предложение народного депутата от Партии регионов, председателя Федерации профсоюзов Украины Василия ХАРЫ отменить упрощенную систему налогообложения для предпринимателей вместо предлагаемого правительством повышения пенсионного возраста может быть новым элементом пропагандистской кампании по дискредитации предпринимательского движения в Украине.

Такое мнение выразил председатель Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины Вячеслав РОЙ, комментируя УНИАН позицию В.ХАРЫ относительно пенсионной реформы, предложенной правительством Николая АЗАРОВА.

«Сегодня в Украине никто, кроме самого правительства, не поддерживает повышение пенсионного возраста, - сказал В.РОЙ. – Поэтому критика В.ХАРОЙ этой правительственной инициативы – только капля в море негативных отзывов на правительственный законопроект. Даже вице-премьер Сергей ТИГИПКО уже готов отозвать его из Верховной Рады. В то же время, говоря о необходимости отмены упрощенной системы налогообложения, В.ХАРА предлагает шаг, который сегодня для правительства намного желательный и важный, нежели повышение пенсионного возраста для женщин».

По мнению В.РОЯ, предложение В.ХАРЫ является попыткой противопоставить предпринимателей-упрощенчеств обществу. Также В.РОЙ убежден, что правительство не отказалось от замысла ликвидировать упрощенную систему налогообложения как таковую.

«Представления отмены упрощенной системы налогообложения как средства, которое поможет не повышать пенсионный возраст, - очень опасная пропагандистская демагогия, - считает В. РОЙ. - Это попытка выставить предпринимателей-упрощенчеств, которые сейчас время борются за право продолжать свою предпринимательскую деятельность по системе упрощенного налогообложения, чуть ли не главными виновниками необходимости повышения пенсионного возраста. Мол, правительство вынуждено прибегать к этому, поскольку «упрощенчество» не хочет платить налоги вообще и в Пенсионный фонд в частности. Тем самым председатель ФПУ фактически озвучил новый элемент пропагандистской кампании, итогом которой, по замыслу ее организаторов, должны стать, во-первых, дискредитация предпринимателей-упрощенчества в глазах общества, во-вторых – выставление их виновниками возможного повышения пенсионного возраста и минимального трудового стажа, в-третьих – отмена системы упрощенного налогообложения», - сказал В.РОЙ.

Напомним, осенью 2010 года по всей Украине проходили массовые акции протеста предпринимателей, которые выступали против принятия нового Налогового кодекса, отменявшего упрощенную систему налогообложения. Власть пошла на уступки и пока сохранила действие «упрощенки». Но в начале декабря 2010 года по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА была создана комиссия, которая займется разработкой новой системы налогообложения для малого бизнеса.