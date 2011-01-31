ВР примет антикоррупционный закон, «даже если кто-то не хочет»?

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что ВР рассмотрит во втором чтении антикоррупционный закон на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам спикера, к проекту данного документа уже поступило свыше тысячи поправок.

Он заметил, что 2 февраля состоится заседание профильного комитета, который рассмотрит этот законопроект.

«Если успеем, то рассмотрим его на этой неделе, но, скорее всего, это будет во вторник следующей пленарной недели», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР также не сомневается, что закон будет принят.

«Даже если кто-то не хочет, то у нас просто нет другого выхода, как его принять», - сказал он.