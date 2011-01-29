Азаров поручил Попову «прибрать» возле Аскольдовой могилы
13:56, 29 января 2011Политика
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Провести благоустройство парка
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил главе Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ провести благоустройство парка возле Аскольдовой могилы.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, соответствующее поручение Н.АЗАРОВ дал после церемонии возложения цветов к памятному знаку Героям Крут.
В церемонии также приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО и другие члены правительства.
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