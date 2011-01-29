Азаров поручил Попову «прибрать» возле Аскольдовой могилы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил главе Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ провести благоустройство парка возле Аскольдовой могилы.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, соответствующее поручение Н.АЗАРОВ дал после церемонии возложения цветов к памятному знаку Героям Крут.

В церемонии также приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО и другие члены правительства.