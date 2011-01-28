Фельдмана беспокоит, готовы ли силовики бороться с терроризмом

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал проект постановления Верховной Рады о проведении парламентских слушаний на тему готовности МВД, СБУ, Генпрокуратуры и МЧС к противодействию угрозам экстремизма и терроризма в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам А.ФЕЛЬДМАНА, украинское общество сегодня хочет услышать отчет руководителей силовых структур о готовности защитить простых людей от терроризма и экстремизма.

Депутат добавил, что с учетом недавних трагических событий в России и на фоне последних «экстремистских провокаций» в Украине - тревога по этому поводу выглядит вполне закономерной.

«Думаю, многих сегодня интересует состояние защищенности стратегических объектов, контроль безопасности складов с боеприпасами и ядохимикатами, мероприятия по повышению эффективности антитеррористических подразделений, пробелы в национальном антитеррористическом законодательстве и то, как уполномоченные лица готовятся к обеспечению безопасности людей во время проведения Евро-2012», - заявил А.ФЕЛЬДМАН.