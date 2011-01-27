Состоялась акция в поддержку арестованных за подрыв Сталина

Сегодня в Сумах состоялась акция с требованием прекратить преследование украинских националистов и в поддержку политических узников.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции решили отказаться от использования партийной и организационной символики. Мероприятие призвано было обратить внимание на аресты активистов националистических организаций, поводом для которых стало уничтожение памятника Сталину в Запорожье.

Около 70 человек выстроились живым коридором вдоль пешеходной части моста по улице Горького в центре Сум. Движению пешеходов или транспорту они не препятствовали. Участники акции держали портреты политических узников и плакаты с лозунгами: «Украина - не тюрьма!», «Бандиты, милиция - одна коалиция!», «Бунт или на дно!», «МВД = НКВД».