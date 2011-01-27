Янукович уже приглашает Всемирный экономический форум в гости

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает с инициативой провести в Киеве в 2012 году региональный саммит Всемирного экономического форума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в выступлении во время проведения ланча от имени правительства Австрии и Организации экономического сотрудничества и развития, который состоялся в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы заинтересованы в активном диалоге на всех форумах и площадках Европы и других регионов мира», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В частности, он заявил, что украинская сторона поддерживает проведение регионального саммита Всемирного экономического форума по Европе и Центральной Азии в Вене 8-9 июня 2011 года.

«Украина также заинтересована в проведении регионального саммита Всемирного экономического форума в 2012 году в Киеве», - добавил глава государства.

По его словам, проведение такого мероприятия даст мощный импульс странам Восточной Европы для активизации и углубления сотрудничества в рамках глобальной экономики.