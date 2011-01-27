В МИД подтвердили, что Чехия ответила на ноту по Данилишину
14:28, 27 января 2011Политика
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С прессой общался Волошин
|Олег Волошин
Об этом УНИАН сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.
На вопрос, получил ли МИД ответ, О.ВОЛОШИН ответил: «Да, мы получили ответ Чехии на нашу ноту относительно дела ДАНИЛИШИНА».
Как сообщал УНИАН, 18 января Министерство иностранных дел Украины передало чешской стороне ноту с просьбой предоставить материалы о результатах рассмотрения дела Б.ДАНИЛИШИНА в чешских правоохранительных органах.
Министерство внутренних дел Чехии 13 января приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге.
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