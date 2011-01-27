Генпрокуратуре уже есть дело и к сыну Луценко: его допросили

Сын задержанного Юрия Луценко Александр уже был на допросе в Генпрокуратуре.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал брат экс-министра Сергей Луценко.

"Примерно в то же время туда привезли на допрос для выполнения каких-то процессуальных действий Юрия Луценко. Это сделано для того, чтобы оказать психологическое давление на моего брата, родных и близких. Мы закрывали эту информацию по этическим соображениям, но ее Генпрокуратура сама "слила", - отметил он.

Луценко признался, что не знает деталей допроса Александра.

"Но даже итальянская мафия не разбирается с семьей. А у нас есть прокурорская мафия имени кума Виктора Януковича", - добавил политик.

"Нунсовца" Юрия Грымчака, который тоже был 6 января в зале заседаний Апелляционного суда, Генпрокуратура к себе не приглашала.

"Нас, депутатов, не вызывают. На нас почему-то следователь не жалуется. Я не помню, что выкрикнул Александр, так как у самого было много эмоций. В зале я сам кричал: Идиот. Суд был странный: прокурор говорил глупые вещи. Мы спрашивали: зачем вы возобновили досудебное следствие? Ответ: Для того, чтобы посадить Луценко. В Уголовно-процессуальном кодексе нет такой статьи. Надо же думать, что говорить ", - отметил депутат.

Напомним, следователь Сергей Войченко, расследующий дело экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, требует завести дело на его старшего сына Александра. Он жалуется, что Луценко-младший угрожал ему расправой после заседания Апелляционного суда 6 января, когда экс-министра не отпустили под подписку.