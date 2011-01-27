Тимошенко сегодня традиционно ждут в Генпрокуратуре

Сегодня лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на 14.00.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра в разгар мирового финансово-экономического кризиса, «действуя преднамеренно, из личных интересов», приняла решение «относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

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