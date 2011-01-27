Власть попытается в ближайшее время ослабить политическое напряжение

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает, что власть попытается в ближайшее время нейтрализовать политическую напряженность между ней и оппозицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

В.ФЕСЕНКО отметил тенденцию усиления напряженности между властью и оппозицией. «День Соборности стал символом, вокруг которого происходило усиление этой напряженности», - сказал он.

По словам В.ФЕСЕНКО, предоставление политического убежища в Чехии экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ является определенным сигналом со стороны Европы, что там понимают, что в арестах и делах против команды Юлии ТИМОШЕНКО есть политическая составляющая. «Мне кажется, что власть начинает это понимать», - заметил он.

Эксперт подчеркнул, что любой политик, против которого открывают уголовное дело, может заявлять о политическом преследовании, и это будет нейтрализовать действия власти. Поэтому он считает, что власти, и в первую очередь правоохранительным органам, нужно изменять тактику и осторожнее подходить к вопросу избрания меры пресечения, чтобы не создавать международных проблем.

Именно поэтому В.ФЕСЕНКО и считает, что власть попытается уменьшить политическую напряженность.

Он не исключает, что задержание бывшего председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО “может быть паритетом – могут быть аресты коррупционеров или нарушителей закона, которые прямо или опосредствованно принадлежат к нынешней власти. Это может быть. Но мне кажется, чтобы снять напряжение в отношении на Западе к внутренним событиям в Украине, власть будет действовать внутри страны более гибко”.