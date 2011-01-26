«Телячья мова» выйдет боком сержанту Швецу?

Одесское городское управление Госавтоинспекции проводит служебное расследование по факту откровенной демонстрации неуважения к государственному языку со стороны инспектора ГАИ, старшего сержанта ШВЕЦА при выполнении своих служебных обязанностей.

Об этом сообщила в интервью УНИАН руководитель отдела взаимодействия со СМИ Одесского областного управления ГАИ МВД Украины Лилия ЧЕРНАЯ.

Инспектор ГАИ отказался общаться на государственном языке с водителем частного автомобиля 22 января. Во время разговора старший сержант ШВЕЦ (номер удостоверения ОД0148) заявил: "Не понимаю телячью мову".

«После получения объяснения от старшего сержанта ШВЕЦА относительно своего противоправного поступка будут применены необходимые меры реагирования, о чем будет поставлена в известность общественность», - отметила Л.ЧЕРНАЯ, добавив, что выражает позицию руководства местного Управления ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в случае подтверждения приведенных фактов меры дисциплинарного влияния будут также приняты к руководителям инспектора, которые не обеспечили надлежащую профессиональную подготовку старшего сержанта милиции.