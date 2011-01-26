Одесский гаишник назвал украинский язык «телячьей мовой» (видео)

Инспектор ГАИ Одессы, старший сержант Швец, откровенно по-хамски отреагировал на просьбу водителя разговаривать на государственном языке.

В Интернет попало видео, на котором зафиксировано, как одесский инспектор ГАИ откровенно продемонстрировал неуважение к государственному украинскому языку и людям, которые считают его родным.

Как сообщает ТСН, видео было снято 22 января 2011 года. Видно, как в Одессе на улице Гаванной инспектор ГАИ Одессы, старший сержант Швец (номер удостоверения ОД0148) по просьбе водителя общаться на государственном языке провозгласил: "Не понимаю телячьей мовы".

На вопрос водителя, значит ли это, что он не любит государственного языка, гаишник ответил: "Нет, абсолютно. Никогда в жизни его не полюблю, говорю с полной уверенностью".

ТСН напоминает, что в конце 2010 года мэр Одессы Алексей Костусев предложил общаться на заседаниях горсовета на русском языке. К тому же он потребовал, чтобы документы ему подавали также исключительно по-русски.