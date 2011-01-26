Азаров представил, что он Аденауэр и Эрхард, вместе взятые?

Масштаб преобразований в украинской экономике сопоставим с модернизацией экономики Германии после Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании правительства, комментируя свою вчерашнюю встречу с представителями немецкого бизнеса.

“Эта встреча дала повод провести такую параллель: масштаб и сложность задач по модернизации экономики Украины сопоставим с беспрецедентным послевоенным преобразованием, которое осуществила Германия в 50-х годах прошлого столетия”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, тогда перед миром стояло задание возрождения экономики после Второй мировой войны, а теперь мир сталкивается с проблемами снижения темпов экономического роста и дефицита ресурсов. “Эти вызовы, на самом деле, не осознаны и не изучены”, - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время он заметил, что преобразования, которые происходят сегодня, могут быть гораздо сложнее, чем те, что были после Второй мировой войны.

Справка УНИАН: Конрад Аденауэр (1876-1967) - федеральный канцлер, государственный и политический деятель Германии, который руководил ее восстановлением после разгрома Третьего рейха.

Людвиг Эрхард - второй канцлер ФРГ, реформатор, которого считают творцом «немецкого экономического чуда» в послевоенные годы.