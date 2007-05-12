Рабочая группа согласовывает особенности проведения досрочных выборов

Рабочая группа работает над изменениями в статью 102 закона о выборах народных депутатов, которые будут устанавливать особенности проведения внеочередных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат V созыва от «Нашей Украины» Николай ОНИЩУК.

«Работа идет над статьей 102, которая устанавливает именно особенности проведения внеочередных выборов», - сказал он, добавив, что рабочая группа отработала приблизительно половину статей, касающихся изменений в закон о выборах.

В то же время Н.ОНИЩУК отметил, что значительная часть обсуждаемых статей согласована, а те из них которые вызывают дискуссии, вынесены в протокол разногласий.

По словам Н.ОНИЩУКА, сегодня можно ожидать завершения работы над этим законопроектом с учетом 2-3 статей, которые потом будут обсуждаться.

Отвечая на вопрос, будет ли работать завтра рабочая группа, он сказал, что этого нельзя исключать. «Хотя я вынужден вам сказать – рабочая группа работала ежедневно и, скорее всего, рабочая группа работать не будет», - добавил он.

Вместо этого, по словам Н.ОНИЩУКА, может быть продолжена робота экспертной группы.