Герман обещает отстаивать права украинцев в России

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что власть будет отстаивать права украинцев в России перед руководством Федерации.

Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью "5 каналу".

"Мы будем делать все, чтобы украинцы в России имели права, имели возможность для своего национального, культурного развития. И я думаю, что мы будем в этом достаточно твердые и убедительные, и будем отстаивать права этих людей перед российским руководством", - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, Объединение украинцев России и Федеральная национально-культурная автономия украинцев России призвали власти России прекратить давление на организации.

"Как следует со слов министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА, органы государственной власти взяли курс на зачистку организованного украинского движения в стране, подмену его вновь созданными псевдоукраинскими организациями", - отмечается в заявлении правлений двух организаций.

Организации обратились к органам власти РФ с требованием прекратить давление на украинские организации России и нормализовать ситуацию вокруг Библиотеки украинской литературы в Москве.

Отмечается, что в последнее время осложнилась ситуация вокруг украинских общественных организаций в России.

Украинцы России также попросили о помощи в защите своих прав и свобод Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, президента Виктора ЯНУКОВИЧА, Верховную Раду, Кабмин, Мировой конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет, украинскую и международную общественность.