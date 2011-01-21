Гриневецкий: власть не говорит всей правды о реформах

Народный депутат Украины Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ (Блок Литвина) считает, что осуществляемые в стране реформы носят «непрозрачный характер», что вызывает неоднозначную реакцию в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Одессе.

«Реформы проводятся без надлежащего разъяснения населению их целей, что вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Не в последнюю роль потому, что они носят непрозрачный характер», – сказал депутат Верховной Рады.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ считает, что власть должна предложить украинцам открытый диалог, дабы не повторить опыт Греции, где в прошлом году прокатилась волна массовых протестов против действий правительства.

«Опыт европейских стран показывает, что даже самые непопулярные преобразования могут быть успешными, если власть будет говорить правду о причинах, вызвавших необходимость этих реформ, а также об их сути. Иными словами, необходим диалог, определенное общественное согласие, чтобы придти к пониманию того, что дальше так жить нельзя. В противном случае – реформы превращаются в борьбу власти с народом», - сказал С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Между тем, констатировал политик, «правительственные чиновники не только не раскрывают истинного положения дел, но, к сожалению, и не говорят всей правды о реформах». «Это порождает среди населения волну слухов и предположений, создает нервозную обстановку», – отметил он.

В таких условиях многократно возрастает ответственность власти за моральный климат в обществе, причем не только исполнительной ветви власти, но и законодательной, и судебной. «На практике же мы наблюдаем контактные бои между депутатами в Верховной Раде, что доказывает несостоятельность системы выборов по закрытым партийным спискам», – считает С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

«Только создание реально функционирующей, эффективной экономики может снять нынешнюю конфликтность в обществе», - подытожил он.