Шустер не приглашал Тимошенко на программу

Редакция программы Шустер Live не приглашала Юлию Тимошенко на программу 21-го января. Об этом сообщается на сайте "Savik Shuster studio". "Редакция программы самостоятельно определяет темы и гостей, и считает не допустимым давление со стороны политиков", - так сформулирована редакционная позиция.

В то же время на сайте БЮТ сообщается: "Юлия Тимошенко приняла приглашение Шустера на его первое ток-шоу на Первом национальном. К участию в этой программе Савик пригласил Тимошенко еще в декабре прошлого года".

Завтра в своей программе Шустер планирует обсуждать две темы - "Богдана Данилишина защитил Евросоюз. Что это означает?" и "Степан Бандера больше не герой. Кому подарок?".