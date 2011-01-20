Янукович получит 50 тысяч долларов премии от Кирилла

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ стал первым украинцем - лауреатом премии имени Патриарха Алексия II ”За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов. За утверждение и продвижение христианских ценностей в жизни общества”. Премия составляет 50 тысяч долларов. Об этом пишет в сегодняшнем номере “Газета по-украински”.

Награду ежегодно вручает Международный общественный фонд единства православных народов. Президент фонда Валерий АЛЕКСЕЕВ рассказал, что кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА внесло украинское отделение фонда.

“Комиссия состоит из представителей девяти стран. В.ЯНУКОВИЧА пригласили на церемонию вручения 21 января. Она состоится в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя. В присутствии двух тысяч человек. Будут депутаты, члены российского правительства, послы. Но у украинского президента плотный график визитов, его не будет (В.ЯНУКОВИЧ до 21 января находится с официальный визитом в Японии)”, - сообщил В.АЛЕКСЕЕВ .

Премию, по его информации, вручает председатель опекунского совета фонда, глава Русской православной церкви Патриарх КИРИЛЛ. “Дарим наш символ - массивный круглый знак из серебра, украшенный крестом. К нему прилагается диплом и нагрудный знак”, - сказал В.АЛЕКСЕЕВ.

В свою очередь, народный депутат от Коммунистической партии Екатерина САМОЙЛИК, которая возглавляет украинское отделение фонда, сообщила, что претендентов от Украины на получение премии выдвигали несколько раз. Но их отклоняли, потому что в Украине нет “религиозной терпимости, православие разделено на несколько течений”.

“Среди украинских кандидатов был и митрополит ВЛАДИМИР (глава Украинской православной церкви Московского патриархата – УНИАН). Были мнения предложить председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА. На последнем заседании опекунского совета фонда я сказала, что поддержка В.ЯНУКОВИЧЕМ православия заслуживает премии. Ни один человек на заседании не выступил против”, - сказала Е.САМОЙЛИК.

Премия составляет 50 тысяч долларов. Подавляющее большинство лауреатов сразу отдает деньги на строительство или поддержку храмов, монастырей.

Издание информирует, что Международный общественный фонд единства православных народов вручает премию с 2000 года. Среди более 40 ее лауреатов – бывший Генеральный секретарь ООН Бутрос БУТРОС-ГАЛИ, 10 президентов, среди которых россияне Владимир ПУТИН и Дмитрий МЕДВЕДЕВ, три спикера парламентов, российский министр иностранных дел Сергей ЛАВРОВ, экс-мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ, сербский кинорежиссер Эмир КУСТУРИЦА, а также православные богословские академии, университеты, семинарии.

В этом году лауреатами также стали Блаженнейший архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, богословский факультет Пряшевского университета в Словакии и писатель Валентин РАСПУТИН.