Левочкин объяснил, почему сидит Луценко

Глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявляет, что в криминальных преследованиях министров правительства Юлии ТИМОШЕНКО “нет никакой политики”.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам предоставление экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ политического убежища в Чехии, С.ЛЕВОЧКИН отметил, что обвинения лежат в экономической плоскости и касаются деятельности Б.ДАНИЛИШИНА в должности министра и в сфере тендерных закупок.

В то же время глава Администрации сказал, что “Президент слышит обеспокоенность наших партнеров по поводу демократии”, поэтому дал поручение провести объективное, беспристрастное расследование.

С.ЛЕВОЧКИН опроверг обвинения со стороны оппозиции относительно выборочности уголовных дел. По его словам, 166 таких дел возбуждено против действующих должностных лиц. Также сегодня Президент уволил с должности председателя Борщевской районной госадминистрации Тернопольской области после того, как стало известно о его коррупционной деятельности.

Комментируя задержание экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, С.ЛЕВОЧКИН сказал, что для определения меры такого пресечения, наверное, были основания. Кроме того, что Ю.ЛУЦЕНКО якобы медлил с ознакомлением с делом, была информация о его возможном отъезде за границу.

С.ЛЕВОЧКИН также назвал “бредом” сообщения в СМИ о том, что страны Запада готовят список украинских должностных лиц, въезд которым в Евросоюз будет запрещен.