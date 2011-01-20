Янукович хочет, «чтобы вишня и сакура цвели рядом в саду человечества»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказывает пожелание, чтобы «в саду человечества украинская вишня и японские сакура цвели рядом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении во время встречи с преподавателями и студентами Киотского университета, которая состоялась в рамках официального визита В.ЯНУКОВИЧА в Японию.

«Украинский народ с большим уважением и глубокой симпатией относится к Японии. И не только из-за ее достижений в новейших технологиях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что из года в год в Украине растет интерес к культуре и истории Японии, все больше студентов изучают японский язык. Также, по словам главы государства, в Украине популярна японская литература и кинематограф.

«Хочу, чтобы и украинская культура стала действительно интересной и привлекательной для вас», - заявил Президент, обращаясь к японским ученым и студентам.

При этом он информировал аудиторию, что в 2012 году в Украине состоится финал Чемпионата Европы по футболу, и пригласил японцев посетить это важное событие.

«Надеюсь, что сегодня мне хотя бы немного удалось заинтересовать вас моей страной. Надеюсь, что этот интерес не погаснет, и в недалеком будущем кто-то из вас – сегодня молодых интеллектуалов Японии – сделает свой весомый вклад в укрепление украинско-японской дружбы, в развитие украинско-японского сотрудничества», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что символом Японии является сакура. «Но вишня издавна считается и поэтическим символом Украины. Я хочу, чтобы в саду человечества японская сакура и украинская вишня цвели рядом, наполняя красоту друг друга», - завершил свое выступление Президент.