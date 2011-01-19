МАК опубликовал переговоры диспетчеров Смоленского аэродрома

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал транскрипцию записей всех переговоров диспетчеров аэродрома Смоленск «Северный» в день катастрофы польского самолета Ту-154.

Стенограмма переговоров диспетчеров размещена на официальном сайте МАК.

В связи с появившимися в СМИ, со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Республики Польша Ежи МИЛЛЕРА, сообщениями об опубликовании польской стороной записей разговоров диспетчеров аэродрома Смоленск «Северный» и с целью объективного информирования мировой общественности, с разрешения органов, проводящих предварительное следствие, в соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации, принято решение опубликовать полностью транскрипцию записей всех переговоров и разговоров, зарегистрированных диспетчерскими магнитофонами: Записи открытого микрофона; Записи телефонных разговоров; Записи радиопереговоров», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что при составлении транскрипции Техническая комиссия МАК пользовалась электронной копией записей, идентичной той, которая была передана польской стороне по ее просьбе.

Также обращается внимание, что в ходе работ Технической комиссии польские специалисты имели возможность работать в офисе МАК с рабочими версиями выписки переговоров.

Стенограмма переговоров диспетчеров размещена на официальном сайте МАК.

Как сообщал УНИАН, контролируемая российской властью МАК на прошлой неделе обнародовала окончательный отчет о причинах Смоленской трагедии, в котором всю вину за катастрофу польского правительственного самолета Ту-154 возложила на польскую сторону, не увидев никакой вины в действиях россиян.

Польша считает ответственной за катастрофу и российскую сторону, в частности, диспетчеров, которые не закрыли аэродром, не запретили посадку, дезинформировали пилотов о правильном курсе посадки, а также поздно приказали прекратить снижение самолета.

В авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, в том числе Президент Польши Лех Качинский с женой.