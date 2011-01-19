Профсоюз: за налоговый Майдан преследуют таксистов

В Луганской области участники акций протеста против принятия Налогового кодекса подвергаются преследованиям со стороны милиции. Об этом заявили руководители областного профсоюза таксистов. Профсоюзная организация состоит из предпринимателей, которые работают под ТМ «Астра» во многих городах области. Работники «Астры» были участниками налогового Майдана. А теперь, считают предприниматели, им приходится расплачиваться за свое несогласие с действиями власти.

Тотальные проверки водителей такси и предпринимателей, предоставляющих диспетчерские услуги, начались с 25 декабря и длятся поныне.

Работники службы по борьбе с экономической преступностью и Госавтоинспекции проверяют исключительно тех, кто работает в такси «Астра», а значит, только членов профсоюза, сообщила Радио Свобода заместитель председателя областного отделения профсоюза таксистов Ирина Радченко. По ее словам, такая информация поступает от таксистов из многих городов Луганщины.

«У меня таксисты, они общаются с гаишниками, потом звонят и говорят, что вот так и так. Отовсюду поступает одна и та же информация о том, что приказано проверить тех, кто был организатором акции протестов предпринимателей против принятия Налогового кодекса», – сказала Ирина Радченко.

По данным Ирины Радченко, работники ГАИ без оснований останавливают таксистов «Астры», проверяют лицензии и другие разрешительные документы, запугивают, пытаются изъять рации и даже автомобили.

Кроме того, на днях у самой Ирины Радченко работники службы по борьбе с экономической преступностью конфисковали из офиса 9 компьютеров под предлогом проверки на наличие пиратского программного обеспечения.

В Луганской областной ячейке профсоюза таксистов не исключают, что все это делается, чтобы отомстить предпринимателям за прошлые выступления и отбить желание приехать на Майдан в день Соборности, 22 января, когда оппозиция будет проводить акцию протеста.

Со своей стороны стражи порядка обвинения называют безосновательными и надуманными. В пресс-службе областного управления МВД заявили, что служба по борьбе с экономической преступностью постоянно проверяет всех перевозчиков и никаких исключений не делает.

В управлении ГАИ также отрицают все обвинения в предвзятости. По области за сутки на таксистов составляется около 20 протоколов, а это лишь полтора процента всех составленных протоколов за нарушение ПДД, рассказал заместитель начальника автотехнической инспекции областного управления ГАИ Вячеслав Малютяк.

«Говорить огульно, безосновательно и без фактов – это просто обычные разговоры, – отмечает Вячеслав Малютяк. – Хочу сказать, что за последнее время у нас от таксистов практически не поступало жалоб».

Тем временем представители профсоюза намерены обратиться с заявлением к Президенту Украины, в общественные и правозащитные организации для защиты своих конституционных прав.