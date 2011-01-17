Гриценко рассказал о «простом как табуретка» плане Януковича

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет о планах Президента Виктора ЯНУКОВИЧА взять под собственный контроль все земли в Украине.

Об этом он написал в блоге на собственном веб-сайте.

«Этого поручения, официально данного ЯНУКОВИЧЕМ, вы не найдете на официальном сайте Президента Украины. Оно не имеет грифа секретности, но сделано втайне от журналистов и общества, потому что в нем речь идет о земле – самой большого и едва ли не единственного формально юридически еще не разграбленного, стратегического ресурса Украины. О том, кто будет распоряжаться землями, и кто, в конце концов, этот стратегический ресурс приберет к рукам», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, что данное поручение В.ЯНУКОВИЧА – документ чрезвычайной важности, которое «запускает маховик хищения страны невиданного до сих пор масштаба». Депутат объяснил, что «содержание поручения Президента простое, как табуретка, и сводится к двум позициям: 1) всеми 100% земель Украины будет распоряжаться сам ЯНУКОВИЧ через назначенных им лично глав государственных администраций; 2) все земли Украины будут ускоренно распроданы, точнее – скуплены, уже до конца текущего года».

А.ГРИЦЕНКО напомнил, что сегодня под контролем избранной обществом местной власти находится лишь 12% земель Украины – это земля в пределах застройки населенных пунктов. Остальными, по его словам, 88% земель Украины распоряжаются назначенные Президентом главы администраций.

«Внедряя европейский принцип повсеместности местного самоуправления, я зарегистрировал законопроект № 4182 от 10 марта 2009 года «О территориальном устройстве Украины». Им предусмотрено передать под контроль местных общин все 100% земель Украины (вместо нынешних 12%). На протяжении двух лет законопроект так и не был вынесен на голосование», - отметил он.

Председатель партии «Гражданская позиция» уверен, что первый пункт поручения В.ЯНУКОВИЧА означает лишить органы местного самоуправления вообще каких-либо полномочий, даже относительно земель в пределах застройки населенных пунктов. «Независимо от того, какие политические силы и в какой пропорции избраны в местные советы, В.ЯНУКОВИЧ хочет контролировать 100% земель Украины. Лично!», - отметил он.

В отношении второго пункта поручения Президента председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны подчеркнул: «Земли Украины решили распродать (читай – скупить) максимально быстро, уже до конца текущего года. С опережением на год обнародованного в июне графика «реформ ЯНУКОВИЧА».

По мнению депутата, такую спешку можно объяснить нежеланием рисковать, ожидая 2012 года, потому что «как знать, какие там будут настроения у людей, рейтинги ЯНУКОВИЧА и вообще – зачем откладывать на завтра то, что можно прибрать к рукам сегодня? Причем недорого».

Лидер «Гражданской позиции» напомнил, что он выступает категорически против введения в Украине купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения, пока не будет восстановлена стабильность мировой экономики и мировых валют. «Когда ведущие страны мира, спасая собственные экономики от коллапса, ежедневно печатают ничем не подкрепленные доллары, евро, фунты, рубли в миллиардных объемах, продавать землю нельзя. Ведь единственное, что имеет ценность на перспективу после завершения кризиса, – это материальные и людские ресурсы, средства производства и земля, в первую очередь. Продать сегодня драгоценную землю за напечатанные фантики с названиями известных валют, которые пахнут свежей краской, не имеют под собой ресурсной основы и могут быть девальвированы в любой момент, – это самоубийство, разрушительный удар по стратегической перспективе, удар по будущему Украины», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, «если ЯНУКОВИЧ этого не понимает, то ему нужно объяснить. И каждому из депутатов тоже объяснить суть этого тайного поручения. Потому что без Рады скупить земли ЯНУКОВИЧУ & Co не удастся – нужен закон”. “Еще есть время предотвратить принятие ошибочного решения, которое может лишить страну перспективы», - заявил А.ГРИЦЕНКО.