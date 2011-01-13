Тимошенко объяснила японским СМИ ситуацию с "киотскими деньгами"

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что в деле об экологических деньгах нынешняя украинская власть сознательно занимается подменой понятий и манипуляциями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом она сказала в интервью ведущим японским СМИ – информагентству «Киодо Цусин», газетам «Никкей» и «Иомиури Шимбун», телеканалу NHK.

«Мою деятельность в должности премьер-министра Украины, по указанию ЯНУКОВИЧА, тщательным образом изучали СБУ, Генпрокуратура и заказные американские аудиторы. Изучали под микроскопом и не обнаружили никаких моих преступных действий и нарушений, поэтому власти приходится фальсифицировать уголовные дела по выплате пенсий якобы за счет киотских денег», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» отметила, что политическое преследование, открытие фальшивых уголовных дел в отношении политических оппонентов, фальсификация результатов местных выборов, ликвидация свободы слова и справедливого судопроизводства уничтожают международный имидж Украины. Свидетельством этого является исключение Украины из круга свободных стран в ежегодном рейтинге свободы, который составляет международная организация «Фридом хаус», сказала она.

«Усилиями ЯНУКОВИЧА, который строит авторитарный, диктаторский режим, наше государство демонстрирует поражающий упадок демократии», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос о судьбе «киотских денег» экс-премьер-министр ответила, что «деньги, полученные от сотрудничества с Японией в рамках Киотского протокола, никогда не списывались со специального счета Министерства экологии, и это подтверждено заключением аудита КРУ, проведенного новой властью в марте 2010 года, и заключением аудита компании ВDO, который проводились японскими компаниями вместе с Агентством экологических инвестиций».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее правительство обращалось с экологическими деньгами так, как указано в законодательстве и Бюджетном кодексе.

В деле об экологических деньгах, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, власть сознательно занимается подменой понятий и манипуляциями: «Они бюджетные расходы с Единого казначейского счета выдают за нецелевое использование «киотских денег», вводя в заблуждение людей, которые не сведущи в механизмах функционирования Единого казначейского счета и в порядке формирования доходов бюджета».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ “использует всю репрессивную машину против нее и ее команды, чтобы устранить главного политического оппонента”.