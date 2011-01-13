Всемирный конгресс украинцев написал ООН о давлении на оппозицию в Украине

Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество осудить антидемократическое давление на политическую оппозицию в Украине.

Об этом говорится в письме верховному комиссару ООН по правам человека Наванатем ПИЛЛАЙ, директору Бюро демократических институтов и человеческих прав ОБСЕ Джанезу ЛЕНАРЧИКУ, председателю Подкомитета Европарламента по правам человека Гейди ГАУТАЛИ, комиссару Совета Европы по правам человека Томасу ГАММАРБЕРГУ, председателю делегации Европарламента в Комитет парламентского сотрудничества ЕС-Украина Павелу КОВАЛЮ и генеральному секретарю международной правозащитной организации “Международная амнистия” Салилу ШЕТТИ, текст которого передан агентству УНИАН.

В письме Всемирный конгресс украинцев напоминает, что в Резолюции Европарламента относительно Украины от 25 ноября 2010 отмечалось, что “после президентских выборов в январе 2010 года усиливаются тенденции, вызывающие обеспокоенность относительно снижения уважения к демократии и плюрализму, о чем свидетельствует, в частности, обращение с некоторыми неправительственными организациями и индивидуальные жалобы журналистов о давлении со стороны их редакторов или владельцев изданий относительно освещения или неосвещения отдельных событий, а также усиленной и политически мотивированной деятельности Службы безопасности Украины и использования в политических целях ресурсов административной и судебной систем”.

Также, как напоминается в письме, в декабре 2010 года Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА так прокомментировала аресты бывших правительственных чиновников: “Моя позиция была и остается неизменной. Украина является лидером в Европе по массовому применению арестов. Такая ситуация позорная”.

Кроме того, отметили во Всемирном конгрессе украинцев, 30 декабря 2010 года правительство США выразило свою обеспокоенность относительно состояния дел в Украине: “Несмотря на то что правительство США, как правило, не комментирует конкретики отдельных дел, мы выразили украинскому правительству нашу обеспокоенность: с коррупцией нужно бороться, но преследование правоохранительными органами не должно быть выборочным или политически мотивированным. В этом контексте мы также выразили свою обеспокоенность тем, что когда преследуют, за маленьким исключениям, лишь тех высокопоставленных должностных лиц, которые связаны с предыдущим правительством, это выглядит как выборочное преследование политических оппонентов”.

“Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество и свои составляющие организации осудить недопустимое антидемократическое давление, которое осуществляется на политических оппонентов в Украине”, – заявил президент ВКУ Евген ЧОЛИЙ.